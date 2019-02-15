تأكيدًا لانفراد «عاجل».. الإطاحة بسارق سيارة المواطن في المقطع المتداول

أكدت شرطة الرياض، ما انفردت به «عاجل»، قبل قليل، حول الإطاحة بمواطن سرق سيارة مواطن بالرياض، مشيرة إلى أنه جار مباشرة الإجراءات النظامية.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت في الحادية عشرة و55 دقيقة، من مساء يوم الأحد بلاغًا من مواطن يفيد بقيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح، بمغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل، وسرقتها.

وأكد أنه تم تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها القبض على الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر ، وبمعيته مواطن آخر، من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقه عليها، وقد جرى إيقافهما ، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

