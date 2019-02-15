شكرا لقرائتكم فيديو.. سعد الحريري: أصعب اللحظات في حياتي عندما صافحت قاتل أبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن أصعب لحظات حياته، عندما اضطر لمصافحة بشار الأسد.

وقال في حوار مع قناة الوسيلة، إن أصعب لحظة مر بها في حياته، عندما اضطر لمصافحة قاتل أبيه.

وقال إنه شعر خلال هذه اللحظة وكأنه تعرض للذبح شخصيا حينما اضطر للتنازل وصافح قاتل أبيه.



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