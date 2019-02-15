شكرا لقرائتكم المرور يوضح شروط العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات، من العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز (٢٠) مترًا.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع فيديو يوضح فيه أنه لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة.

وقال المرور يمكن ذلك لمسافة قصيرة لا تتجاوز (٢٠) مترًا وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.



مختارات شاهد بالفيديو .. الملك سلمان في مكتبه بقصر الحكم



طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.