شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الخميس بالمملكة السعودية والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- يعانى الجنيه الاسترليني في الفترة الأخيرة مع بدء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، واستقر سعر العملة الانجليزية مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الخميس 14-2-2019. سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298 دولار أمريكي 3.7500 فرنك سويسري 3.7690 يورو 4.2806 ين ياباني 0.0343 سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء بالمملكة السعودية

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