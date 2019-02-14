شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودي في ختام تعاملات اليوم الخميس.. والمعدن الأصفر يرتفع والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- ارتفع سعر في ختام التعاملات اليوم الخميس مدفوعًا بالارتفاع العالمي الطارئ على الأسعار العالمية على سعر المعدن الأصفر في أسواق المملكة العربية، وكان الذهب قد شهد تراجعًا خلال تعاملات اليوميين الماضيين وننشر فيما يلي آخر تحديث جديد للأسعار: أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم الخميس جرام عيار 24 158.28 ريال سعودي جرام عيار 22 145.14 ريال سعودي جرام عيار 21 138.49 ريال سعودي جرام عيار 18 118.71 ريال سعودي جرام عيار 14 92.28 ريال سعودي جرام عيار 10 66.00 ريال سعودي جرام عيار 24 158.28 SAR 42.20 USD جرام عيار 22 145.14 SAR 38.70 USD جرام عيار 21 138.49 SAR 36.92 USD جرام عيار 18 118.71 SAR 31.65 USD جرام عيار 14 92.28 SAR 24.60 USD جرام عيار 10 66.00 SAR 17.60 USD

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