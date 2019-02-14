شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الحج» يستقبل وفدي إثيوبيا والكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمكتبه في مكة المكرمة اليوم، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا الشيخ محمد أمين جمال عمر، وسفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة إيا تيجاني والوفود المرافقة لهما - كل على حدة - بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

من جهته؛ عبر وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عن شكره للوفدين، لما قدماه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل- بمشيئة الله - تقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدًا أن التعاون والتشاور سيثمر عن أهداف إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقدم رئيسا الوفدين، شكرهما وتقديرهما لوزارة الحج والعمرة على جهودها في تذليل الصعاب، وتقديم العون والمساعدة لضيوف الرحمن، وسط عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.