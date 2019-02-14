شكرا لقرائتكم خبر عن 43 % انخفاض في رحلات مطار الأحساء الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

شهد مطار الأحساء الدولي انخفاضا في عدد الرحلات الداخلية وبنسبة تجاوزت 43% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017، حيث بلغ عدد الرحلات 964 رحلة وأكثر من 99 ألف مسافر، بعد أن تجاوزت 1700 رحلة بنفس الفترة.

وعلمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة أن الهيئة تعمل مع عدة شركات طيران محلية ودولية لتشغيل الرحلات من وإلى مطار الأحساء، متوقعة أن يبدأ تسيير الرحلات بعد اكتمال التفاوض مع إحدى الشركات، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع آخرى؛ وذلك لتسيير رحلات من وإلى مطار الأحساء، وذلك بمجرد توافر الطائرات، حيث تعمل الهيئة على تقديم حوافز للناقلات الجوية؛ لحثهم على تسيير رحلات في مطار الأحساء الدولي بعد بدء استئناف الرحلات الدولية من وإلى المطار خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وترتبط زيادة الرحلات بأهالي المنطقة ومدى استخدامهم وسفرهم من خلال مطار الأحساء الدولي، الذي بدوره سينعكس على جذب الناقلات الجوية وزيادة السعة المقعدية وفتح جهات جديدة، وهي من العوامل المهمة في تنمية الرحلات الدولية بالمنطقة، فضلا عن زيادة التشجيع للحجز من وإلى مطار الأحساء.