شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء دار «المسنين» حياة مليئة بالعبرات والخبرات والان نبدء بالتفاصيل

في حياة كبار السن عبرات وخبرات لا يمكن نيلها من سواهم، بعضها قصص وحكايات قدمتهم إلى الواجهة ليثبتوا بذلك أن الإرادة ليست رهينة العمر، وكانوا الأمل للجيل الشاب. وبالرغم من الحزن على الحال التي وصل إليها هؤلاء المسنون جراء عدم اهتمامهم بأنفسهم وتكوين الأسرة، إلا أنه في الجانب المقابل تجد التكاتف فيما بينهم، ولا يُستغرب من قدوم أحدهم لإلقاء التحية عليك بحرارة شديدة والترحيب بك بمشاعر فياضة وابتسامات لا تفارق محياهم. وتكمن رؤية دار الرعاية الاجتماعية بالدمام منذ تأسيسها عام 1392هـ الموافق 1972م، في إيجاد البيئة البديلة للآباء والأمهات في أجواء أسرية تقدم لهم بطريقة مهنية متخصصة، لإيواء المسنين من الجنسين الذين يثبت عدم وجود أبناء أو أقارب لهم. وتضم الدار الأخصائيين الاجتماعيين والباحثين وتتولى مهمات عدة، منها إجراء التقارير الشاملة للحالات التي يتطلب إلحاقها بالدار وفق فتح ملف من خلال البحث الاجتماعي، وكذلك تدعيم روابط المقيمين بأسرهم وتشجيع الأقارب على زيارتهم لتوفير محيط اجتماعي واعٍ، والحث على مشاركة فاعلة في تثقيف أفراد المجتمع كافة. ”الخليج 365” زارت مقر الرعاية الاجتماعية بالدمام وهي الدار الوحيدة بالمنطقة الشرقية، متنقلة بين أرجائها، والالتقاء بمنسوبيها، ونزلائها المسنين.

استعادة الذكريات والحنين للماضي

خلال زيارة ”الخليج 365” لدار الرعاية الاجتماعية بالدمام، وجدنا الآباء يتبادلون الأحاديث الودية فيما بينهم في جو أسري يضفي الشعور العام بأنهم يد واحدة، يتشاركون همومهم وضحكاتهم، والأجمل من ذلك مشاركة منسوبي الدار لهؤلاء الآباء وكأنهم أبناؤهم وليسوا موظفين، كما أن النظافة وتنوع التصاميم تضيف إلى الجماليات الموجودة في الدار، من مرافق وخدمات ترفيهية.

وما أن ألقينا التحية على الآباء حتى رفع (العم صالح) يده والابتسامة على محياه، مشيراً إلى مطالبتنا بالدخول والحديث معه، فقال: إنه مقيم في الدار منذ ستة أعوام، بعد أن كان يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية المدنية. ويواصل حديثه وابتسامته لا تفارقه واصفاً رفقاءه في الدار، فمنهم سريع الغضب، ومنهم الحليم وهكذا.

» نصيحة الزواج

وأوصى العم صالح بضرورة الزواج وتكوين الأسرة لضمان الاستقرار.

وقال: «في مرحلة الشباب كنت كثير التنقل بين مدينة وأخرى بحكم مهامي العملية آنذاك».

وأضاف: «في الوقت الحالي أنا في خير وراحة بسبب ما أجده من خدمات متوافرة في الدار، وأقوم بإمامة المقيمين في الدار».

» الاشتياق للنخيل

وعلى الجانب الآخر، كان (العم عبدالله) بهدوئه التام يستمع للأحاديث تارة، ويستذكر أيام الصبا تارة أخرى، وبالكاد تسمع صوته نظير هدوئه التام، فسألناه عن حياته في الدار بعد خمسة أعوام قضاها بين جنباتها، فقال: «الماضي جميل بكل ما فيه، حيث كنت مزارعاً وتنقلت بين الدمام ومملكة البحرين قبل حوالي 50 سنة، وكنا نقضي في البحر فترات طويلة للوصول للبحرين، وأشتاق كثيراً للنخيل، وأقضي معظم وقتي في الدار في تبادل الأحاديث مع أصدقائي وأحبتي المقيمين».

» إعاقة ورياضة

ومَنْ يزور الدار لا بد أن يلتقي بـ(العم عمر) الشخصية البسيطة والشهيرة، حيث دخل الدار منذ خمسة أعوام بعد وفاة زوجته، وتقاعده عن العسكرية، فأصبح وحيداً إلا من كوب الشاي في يمينه، فسألنا عن زيارتنا، وبروحه المرحة لم يسلم أحد من تعليقاته النابعة من حب الدعابة.

وعن حنينه للعمل وللماضي، قال: «أنا أشعر بالسعادة هنا ولا ينقصني شيء».

وفي زاوية أخرى، يجلس (العم حسين) على كرسيه المتحرك منذ سبعة أعوام قضاها في الدار، وبالرغم من الإعاقة إلا أنها لم تثنه عن متابعة كل جديد عبر وسائل الإعلام في الدار، فالبشاشة تبدو على محياه، وتشعر مَنْ يقابله بأنه ذو عزيمة وهمة، مشيراً إلى أن مرض السكري تسبب في إعاقته، ليتوقف برهة عن الحديث ويقول: ما رأيك نتسابق؟.

أما (العم موسى) المقيم في الدار منذ تسعة أعوام فلا تزال كرة القدم ومشاهدة المباريات وأخبار الأندية، خصوصاً النادي الأهلي ضمن اهتماماته، فهو شغوف بمتابعة مباريات الدوري، وملم بتفاصيلها الدقيقة، وكان أول سؤال وجهه إلينا: أي فريق تشجعون؟، وعندما أجبناه، أصيب بالحسرة وقال ممازحاً: «لو أعلم لما قبلت بالمقابلة». وعن سر اهتمامه بالرياضة أجاب العم موسى: «أنا محب للرياضة منذ سنوات طويلة ومتابع لها ولأخبارها واستمتع كثيراً بالخصوص عند تحقيق الفوز والألقاب للنادي الأهلي».

» صديق «الراديو»

وبينما كان (العم حمودي) سعيداً لقرب موعد الرحلة البرية سألناه عن وزنه الزائد، فقال: «وزني حالياً أفضل من السابق، حيث نقص قرابة 30 كلجم، بفضل الله ثم بفضل الطاقم الطبي الموجود في الدار، فأنا معهم منذ 12 عاماً، وأشعر بأنني بين عائلتي، وهؤلاء إخواني».

وعن سعادته الغامرة، قال: «بعد أيام قليلة لدينا نزهة برية في مخيم الدار، ونحن ندعوكم لحضورها، ومتأكدون أنكم ستستمتعون معنا»، وحينها تدخل زملاؤه ممازحين له وقالوا: «سنذهب للرحلة ولكن لن نأخذك معنا»، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحاديث الطريفة في جو أسري لافت.

وعلى الجانب الآخر، (العم عباس) صاحب الراديو الشهير، الذي يعيد مَنْ يلتقيه إلى جيل الستينيات والسبعينيات الميلادية، الذي قضى في الدار 12 عاماً، فأينما حل لا يمكنه الاستغناء عن جهاز المذياع (الراديو)، فهو صديقه وجليسه، يتابع من خلاله العالم على الطريقة القديمة، حاولنا الحديث معه ولكنه أشار إلى أنه منشغل مع صديقه الحميم «الراديو».

ملتقى كبار السن في «ديوانية الطيبين»