شكرا لقرائتكم منعطفات خطرة تهدد حياة المارة في محافظة الدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الدرب

يشكو سكان محافظة الدرب من وجود منعطفات خطيرة على الطرق الحيوية والتي تربط بين طريق الفطيحة وطريق بيش الدولي.

وأكد الأهالي وجود بعض التعرجات والمنعطفات الخطرة في ثلاثة مواقع على نفس الطريق مما قد يتسبب في انحراف وانقلاب مركبات سالكي هذا الطريق وخاصة في وقت المساء.

وناشد الأهالي الجهات المعنية بالتدخل بوضع لوحات إرشادية تنبيهية وتحذيرية لتنبيه المسافرين مع هذا الطريق الخطير.



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