شكرا لقرائتكم العثور على جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة المعابدة، تحقيقاً موسعاً في الكشف عن هوية جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغًا من مواطن بالعثور على جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين اتضح وجود جثة متحللة مجهولة الهوية، وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة، ويُنتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.

وتولت شرطة المعابدة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.



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