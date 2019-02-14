شكرا لقرائتكم مداهمة وكر لتصنيع المشغولات الذهبية تديره عمالة مخالفة في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقى مفتشو مكتب العمل في الخبر القبض على 10 عمال وافدين يمارسون تصنيع المشغولات الذهبية بطريقة غير مصرح بها داخل إحدى الشقق السكنية في الخبر الشمالية.

وبمشاركة شرطة وبلدية محافظة الخبر، اتضح أن العمالة الوافدة خالفت نظام العمل والإقامة بتصنيع المشغولات الذهبية دون تصريح، ووضعت كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج العمارة السكنية.

وباشرت إدارة التفتيش في مكتب العمل التحقيق مع 3 من الوافدين المضبوطين، وأحيلوا لإدارة العاملين لاستكمال إجراءات الترحيل.

وذكر مدير مكتب العمل آل بن علي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات وطن بلا مخالف، لتتبع مخالفي نظام العمل والإقامة.



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