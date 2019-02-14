شكرا لقرائتكم أمير الرياض يشكر الملك سلمان بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة صدور توجيهه -أيده الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض .

وقال سموه :” سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز – أيده الله ورعاه – أتشرف برفع الشكر والامتنان إلى مقامكم الكريم بشأن صدور توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض في القضايا الحقوقية وليست الجنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن ( مليون ريال ) وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم “.

وأضاف : ” سيدي أيديكم الله .. أدعو الله العلي القدير أن يكتب لمقامكم الكريم خير الثواب على هذه اللفتة الكريمة الأبوية وأن يجمع لكم خيري الدنيا والآخرة فيما فرجتم من كرب وقضيتم حاجات ماسة لأسر ضائقة ومتعففة “.



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الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالرياض مختارات

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