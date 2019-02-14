الان تتابع كم المسافة المسموح بها للرجوع بالمركبة للخلف؟.. المرور يوضّح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت هيئة المرور، “تغريدة” عن مخالفة “العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام”، مؤكدة أنها لا تجوز إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز (20) مترًا وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.

كانت هذه تفاصيل خبر كم المسافة المسموح بها للرجوع بالمركبة للخلف؟.. المرور يوضّح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.