زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان وكيفية استقباله

تنتظر باكستان زياره ولى العهد السعودي محمد بن سلمان ،إلى العاصمة إسلام أباد لعقد عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمه 20 مليون دولار طبقاً لما نشرته صحيفة The International News الباكستانية ، و ستكون الزيارة يومان فقط بداية من يوم 16 فبراير .

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد فوض ولى العهد إبرام الاتفاقيات مع باكستان خلال مجلس الوزراء التي عقد يوم 12 فبراير .

إلا أن الزيارة أثارت الجدل في الوساط الإعلامية الباكستانية بسبب التبذير وضخامه الحاشية التي ترافقه خلال الزيارة ، والتي صنفت تحت مسمى (vvip) أي درجه شخص أكثر من مهم .

ومن أهم مظاهر التبذير و البذخ أثناء الزيارة:

1- سيتم منح ولى العهد بروتوكول VVIP عند وصول طائرته مطار باكستان .

2-تم حجز فندقين خمس نجوم بالكامل للوفد السعودي .

3-يضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول و رجل أعمال .

4-ستصل سيارات ولى العهد التي سيستخدمها قبل وصوله البلاد .

5-وصول 5 شحنات تحمل احتياجات محمد بن سلمان الشخصية إلى إسلام أباد.

6-وصول الحرس الملكي إلى العاصمة الباكستانية للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال ولي العهد .

7-سيتم شحن 80 حاوية من اللوازم و الأمتعة للعاصمة الباكستانية للتحضير لزياره بن سلمان وحاشيته .

8-سيتم نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمه خلال زيارة بن سلمان .

9-سيقوم عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني باستقبال بن سلمان في المطار.

10-سيكون محمد بن سلمان ضيف الشرف في مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في العاصمة الباكستانية .