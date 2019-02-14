أمير الرياض يشكر خادم الحرمين بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض.

وقال "سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، أيده الله ورعاه ... أتشرف برفع الشكر والامتنان إلى مقامكم الكريم بشأن صدور توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض في القضايا الحقوقية وليست الجنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن (مليون ريال) وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وأضاف "سيدي.. أيدكم الله .. أدعو الله العلي القدير أن يكتب لمقامكم الكريم خير الثواب على هذه اللفتة الكريمة الأبوية، وأن يجمع لكم خيري الدنيا والآخرة فيما فرجتم من كرب وقضيتم حاجات ماسة لأسر ضائقة ومتعففة".