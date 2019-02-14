، "أمير الشمالية" يستقبل الوفد المشارك بملتقى ألوان السعودية 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - منوهًا باهتمام القيادة بتنمية القطاع السياحي وفقًا لرؤية 2030

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام ، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.

وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريرًا عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عددًا من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية.

واطلع الأمير على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة, مشيدًا بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.

ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

فيما أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة, مؤكدًا أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق.