، "أمير الشمالية" يستقبل الوفد المشارك بملتقى ألوان السعودية 2018 ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام ، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.
وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريرًا عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عددًا من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية.
واطلع الأمير على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة, مشيدًا بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.
ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
فيما أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة, مؤكدًا أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق.
"أمير الشمالية" يستقبل الوفد المشارك بملتقى ألوان السعودية 2018صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام ، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.
وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريرًا عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عددًا من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية.
واطلع الأمير على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة, مشيدًا بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.
ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
فيما أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة, مؤكدًا أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
10:31 PM
منوهًا باهتمام القيادة بتنمية القطاع السياحي وفقًا لرؤية 2030
استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام ، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.
وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريرًا عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عددًا من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية.
واطلع الأمير على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة, مشيدًا بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.
ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
فيما أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة, مؤكدًا أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق.
، "أمير الشمالية" يستقبل الوفد المشارك بملتقى ألوان السعودية 2018 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمير الشمالية" يستقبل الوفد المشارك بملتقى ألوان السعودية 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.