، هل يتولى "خيسوس" تدريب الأخضر السعودي؟ .. صحيفة "برتغالية" تجيب ،

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كشفت تقارير صحفية برتغالية عن حقيقة الأنباء التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام حول ترشيح مدرب الهلال السابق خورخي خيسوس لقيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة بدلاً من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تقديم عرض للمدرب البرتغالي خيسوس لتولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي.
صحيفة "jn” البرتغالية علّقت على تلك التقارير وفقاً لمصادرها بأن وجود عرض للمدرب لقيادة المنتخب السعودي غير حقيقي .
كما تحدثت عن احتمالية تواجده للإشراف على أكبر أكاديمية منتظرة في البلاد للبحث عن المواهب؛ وهي الفكرة التي ينوي المستشار تركي آل الشيخ تنفيذها .
من جهة أخرى قالت صحيفة أبولا إن المدرب بالفعل اتفق مع إدارة الهلال بشأن مستحقاته المالية، وذلك عقب أسبوعين من قرار فك الارتباط بين الطرفين.
هل يتولى "خيسوس" تدريب الأخضر السعودي؟ .. صحيفة "برتغالية" تجيبمحمد السيّد الخليج 365 2019-02-14
كشفت تقارير صحفية برتغالية عن حقيقة الأنباء التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام حول ترشيح مدرب الهلال السابق خورخي خيسوس لقيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة بدلاً من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تقديم عرض للمدرب البرتغالي خيسوس لتولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي.
صحيفة "jn” البرتغالية علّقت على تلك التقارير وفقاً لمصادرها بأن وجود عرض للمدرب لقيادة المنتخب السعودي غير حقيقي .
كما تحدثت عن احتمالية تواجده للإشراف على أكبر أكاديمية منتظرة في البلاد للبحث عن المواهب؛ وهي الفكرة التي ينوي المستشار تركي آل الشيخ تنفيذها .
من جهة أخرى قالت صحيفة أبولا إن المدرب بالفعل اتفق مع إدارة الهلال بشأن مستحقاته المالية، وذلك عقب أسبوعين من قرار فك الارتباط بين الطرفين.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
10:24 PM
بعد تنحيه عن تدريب الهلال وإسناد إشراف الأكاديمية له
كشفت تقارير صحفية برتغالية عن حقيقة الأنباء التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام حول ترشيح مدرب الهلال السابق خورخي خيسوس لقيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة بدلاً من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تقديم عرض للمدرب البرتغالي خيسوس لتولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي.
صحيفة "jn” البرتغالية علّقت على تلك التقارير وفقاً لمصادرها بأن وجود عرض للمدرب لقيادة المنتخب السعودي غير حقيقي .
كما تحدثت عن احتمالية تواجده للإشراف على أكبر أكاديمية منتظرة في البلاد للبحث عن المواهب؛ وهي الفكرة التي ينوي المستشار تركي آل الشيخ تنفيذها .
من جهة أخرى قالت صحيفة أبولا إن المدرب بالفعل اتفق مع إدارة الهلال بشأن مستحقاته المالية، وذلك عقب أسبوعين من قرار فك الارتباط بين الطرفين.
، هل يتولى "خيسوس" تدريب الأخضر السعودي؟ .. صحيفة "برتغالية" تجيب ،
المصدر : الخليج 365
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