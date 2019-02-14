تبرعت شابة سعودية بإحدى كليتيها لوالدها، بمنطقة جازان، بعد معاناته من الفشل الكلوي وتبعاته، ستة عشر عامًا، في بادرة تكشف عن الوفاء للأب.
أُجريت عملية الزراعة للمواطن علي أحمد مجرشي، في مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، وتكلّلت بالنجاح على يد كادر طبي مميز، وغادر وابنته المتبرّعة له غرفة العمليات بعد الاطمئنان عليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معاناة 16 عامًا.. فتاة “سعودية” تتبرّع بكليتها لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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