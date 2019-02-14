وزارة الصحة تزف بشرى لموظفي برامج التشغيل الذاتي بشأن “بدل النفسية”

كشفت مصادر مطلعة، عن موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على منح “بدل النفسية” لموظفي برامج التشغيل الذاتي. وأوضحت المصادر أن الربيعة حسم الشكاوى المقدمة من موظفي مستشفيات الصحة النفسية على التشغيل الذاتي أمام المحاكم منذ سنوات، ووافق على منحهم البدل أسوة بزملائهم بوظائف الخدمة المدنية. – وفقا لـ”عكاظ”- وبينت المصادر، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات أمس (الأربعاء)، منها حصر مسميات الوظائف الصحية التي يخضع شاغلوها لبرامج التشغيل الذاتي، وتحديد مقدار البدل المستحق، وقصر صرف البدل النفسي على شاغلي الوظائف الصحية العاملين في مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية والعيادات النفسية في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية.

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