“ساما” تدشن مشروع “تنفيذ” للربط الإلكتروني المباشر مع الجهات الحكومية...

دشنت اليوم الخميس مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” برنامج “تنفيذ”، للربط الإلكتروني المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك والمصارف العاملة في المملكة. وأوضحت “ساما”، أن برنامج الربط الإلكتروني “تنفيذ” الذي أسس على منصة “وثيق” التقنية، يهدف لرفع مستوى الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها واختصار الإجراءات الإدارية، ولضمان السرية في المعلومات، خاصة التي تتعلق بقضايا منظورة ويجب أن يطلع عليها القضاة، مثل قضايا الأحوال الشخصية من نفقة وتركات وغيرها. بدروه أشاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بوزارة العدل، باعتبارها أول الجهات التي نفذت إجراءات الربط عبر برنامج “تنفيذ”، كما أشاد بفرق العمل بالمؤسسة والبنوك العاملة في المملكة.

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