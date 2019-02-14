السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض ينوه بتدشين خادم الحرمين الشريفين للمشروعات التنموية بمنطقة الرياض



الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حفل تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بمنطقة الرياض .

وأكد معاليه على ماتحظى به منطقة الرياض من دعم كامل وتوجيه مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - في المجالات كافة لنهضة عامرة ومستويات عالية لمستقبل واعد وزاهر - بإذن الله - .

وبين الدكتور السديري أثر العطاءات الكريمة التي قدمها الملك المفدى لأهالي منطقة الرياض والأرقام التنموية الشاهدة على تطلعات القيادة رعاها الله في العاصمة الرياض .

ولفت النظر إلى التوجيه الكريم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وسأل معاليه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - جزيل الجزاء على كل دعم واهتمام والتماس لحاجة المواطن واحتياجات المنطقة داعياً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها عزها وازدهارها ورغد عيشها .

// انتهى //

22:40ت م

0264



الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حفل تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بمنطقة الرياض .وأكد معاليه على ماتحظى به منطقة الرياض من دعم كامل وتوجيه مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - في المجالات كافة لنهضة عامرة ومستويات عالية لمستقبل واعد وزاهر - بإذن الله - .وبين الدكتور السديري أثر العطاءات الكريمة التي قدمها الملك المفدى لأهالي منطقة الرياض والأرقام التنموية الشاهدة على تطلعات القيادة رعاها الله في العاصمة الرياض .ولفت النظر إلى التوجيه الكريم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - جزيل الجزاء على كل دعم واهتمام والتماس لحاجة المواطن واحتياجات المنطقة داعياً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها عزها وازدهارها ورغد عيشها .// انتهى //22:40ت م0264

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