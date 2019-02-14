السعودية اليوم / بدء أعمال الصيانة الشاملة لشوارع وسام الطائف المتضررة من المياه الجوفية



الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

قامت أمانة الطائف ممثلة بوكالة المشاريع في تنفيذ برنامج صيانة شاملة لشبكة الطرق الداخلية بحي الوسام ، شملت أعمال الكشط وإعادة السفلتة ، وأعمال السفلتة للشوارع المتضررة من المياه الجوفية السطحية بالموقع، وجرى ردم الحفر ومعالجة التشققات ومد أنابيب لسحب المياه الجوفية باتجاه العبارات ، وإقامة آبار تجميعية للمياه الجوفية يتم من خلالها سحب المياه والاستفادة منها لأغراض مختلفة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل بتوجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على معالجة المشكلة الرئيسية لتلف الطبقات الاسفلتية بمخطط الوسام من خلال إنشاء أبار تجميعية ومعالجة الطفوحات المائية، ومازال العمل جارياً.

وبدأت في تنفيذ أعمال التأهيل للشوارع المتضررة التي تأتي تباعاً حسب البرنامج الزمني لإعادة التأهيل والصيانة للشوارع الداخلية بالحي .

وطورت الأمانة برنامجها لصيانة الشوارع وإعادة التأهيل ودعمها بوسائل السلامة المرورية ليشمل جميع الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء بأنحاء المحافظة، مراعية الكثافة المرورية ونسبة الارتياد .

// انتهى //

21:55ت م

0258



الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسقامت أمانة الطائف ممثلة بوكالة المشاريع في تنفيذ برنامج صيانة شاملة لشبكة الطرق الداخلية بحي الوسام ، شملت أعمال الكشط وإعادة السفلتة ، وأعمال السفلتة للشوارع المتضررة من المياه الجوفية السطحية بالموقع، وجرى ردم الحفر ومعالجة التشققات ومد أنابيب لسحب المياه الجوفية باتجاه العبارات ، وإقامة آبار تجميعية للمياه الجوفية يتم من خلالها سحب المياه والاستفادة منها لأغراض مختلفة.وأوضحت الأمانة أنها تعمل بتوجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على معالجة المشكلة الرئيسية لتلف الطبقات الاسفلتية بمخطط الوسام من خلال إنشاء أبار تجميعية ومعالجة الطفوحات المائية، ومازال العمل جارياً.وبدأت في تنفيذ أعمال التأهيل للشوارع المتضررة التي تأتي تباعاً حسب البرنامج الزمني لإعادة التأهيل والصيانة للشوارع الداخلية بالحي .وطورت الأمانة برنامجها لصيانة الشوارع وإعادة التأهيل ودعمها بوسائل السلامة المرورية ليشمل جميع الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء بأنحاء المحافظة، مراعية الكثافة المرورية ونسبة الارتياد .// انتهى //21:55ت م0258

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