السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يلتقي وزير خارجية المالديف



مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد ، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ .

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المالديف ، والترتيبات اللازمة والخدمات المقدمة لهم بما يكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والأمن والأطمئنان .

من جانبه أشاد معالي وزير خارجية المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار .

ونوه بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية المبذولة من وزارة الحج والعمرة ، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، وبالصورة التي ترتقي إلى تطلعاتهم واستحسانهم ، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة .

// انتهى //

21:43ت م

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مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد ، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ .وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المالديف ، والترتيبات اللازمة والخدمات المقدمة لهم بما يكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والأمن والأطمئنان .من جانبه أشاد معالي وزير خارجية المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار .ونوه بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية المبذولة من وزارة الحج والعمرة ، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، وبالصورة التي ترتقي إلى تطلعاتهم واستحسانهم ، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //21:43ت م0256

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