شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتن» و«شاهد» يبحثان شؤون حجاج المالديف والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أشاد وزير خارجية المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار.
ونوه بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية المبذولة من وزارة الحج والعمرة ، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، وبالصورة التي ترتقي إلى تطلعاتهم واستحسانهم ، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.
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