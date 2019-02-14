شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على الشرقية حتى مساء الغد والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تبدأ فى العاشرة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى التاسعة من مساء غدٍ الجمعة.

وحثت الهيئة، على الالتزام بشروط السلامة، وعدم الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام.