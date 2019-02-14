شكرا لقرائتكم المتحدث باسم الجيش الباكستاني يلتقي وفدا سعوديا في سابقة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

لأول مرة في تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وباكستان، التقى المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال “آصف غفور”، مع الوفد الإعلامي الاستباقي للمملكة، قبيل الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان السبت المقبل.

وتعكف باكستان على الاستعداد للزيارة بشكل كامل خلال الساعات الماضية، وذلك عن طريق مراجعة الملفات والصفقات التي سيتم طرحها على ضيفها التاريخي خلال الزيارة المرتقبة للبلاد.

وفي السياق ذاته، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والاستثمار في باكستان رزاق داود، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبلاد ستشهد التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن.

وقال داود، الذي بدا متفائلًا للغاية بشأن الاهتمام الشديد الذي أظهره المستثمرون السعوديون في باكستان: “من المحتمل جداً أن يتم التوقيع على اتفاقية لإقامة منشأة نفطية بقيمة 3 مليارات دولار على دفعات مؤجلة خلال الزيارة”.

وحسب تقارير إعلامية باكستانية، ستطلب إسلام آباد من السعودية المشاركة في خصخصة محطتين لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من ملياري دولار، وذلك رغم أن المملكة أبدت في وقت سابق اهتمامًا بشراء تلك الوحدات فقط بموجب اتفاق بين الحكومة.



مختارات شاهد بالفيديو .. الملك سلمان في مكتبه بقصر الحكم



الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.