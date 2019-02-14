شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يعزي رئيس مجلس الوزراء اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.



مختارات شاهد بالفيديو .. الملك سلمان في مكتبه بقصر الحكم



الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.