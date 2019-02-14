الان تتابع وزير خارجية المالديف يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المالديف، والترتيبات اللازمة والخدمات المقدمة لهم بما يكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والأمن والاطمنان.

من جانبه، أشاد معالي وزير خارجية المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع– حفظهما الله-، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية المبذولة من وزارة الحج والعمرة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، وبالصورة التي ترتقي إلى تطلعاتهم واستحسانهم ، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.