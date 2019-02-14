كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية سؤال يراود كل مواطن سعودي،العنوان الوطني هو برنامج حديث طبقته مؤسسة البريد السعودي والتي تعد من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، والعنوان الوطني هو عنوان موحد لجميع الأماكن في السعودية ومن خلاله يتم التعرف على عنوان المواطن ومكان سكنه ويشمل كافة المعلومات الخاصة بكل مواطن، ويضمن برنامج العنوان الوطني للمواطنين كافة الحقوق وقد أصبح إلزامي للقيام بالأعمال البنكية ويمكن التعرف على العنوان الوطني الخاص بك من خلال رقم الهوية، نحاول اليوم أن نجيب على سؤالك كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية عبر السطور التالية.

كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية

بعد تطبيق نظام العنوان الوطني السعودي أصبح هناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع النظام وكيف يمكن الحصول على العنوان الوطني، وقد تم تسهيل الأمر ليصبح التعرف عن طريق رقم الهوية أو البطاقة الشخصية من خلال الدخول إلى موقع هيئة البريد السعودي أو الذهاب إلى أقرب مكتب بريد، وهكذا قد نكون أجبنا على سؤالك كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية .

تعديل بيانات العنوان الوطني

قد يحتاج المواطن السعودي إلى تغيير أحد المعلومات أو البيانات الموجودة في العنوان الوطني ولذلك فقد وفر النظام هذه الخاصية، ويمكنكم إتباع الخطوات التالية للتغيير:

الدخول إلى موقع العنوان الوطني أو استعلام العنوان الوطني.

إدخال رقم الهوية التي تريد تغيير بياناتها.

اختيار كلمة تغيير أو تحديث أو change information حسب المتصفح.

تغيير البيانات المطلوبة والضغط على حفظ.

يمكن إجراء الخطوات السابقة في أي وقت لتغيير البيانات أو إضافة معلومات.

هل تسجل الزوجة في العنوان الوطني

كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية

من أكثر الأسئلة التي تتردد حول نظام العنوان الوطني هو هل تسجل الزوجة في العنوان الوطني أو يكون لديها عنوان وطني خاص، وقد أضافت مؤسسة البريد السعودي خيار إضافة أحد أفراد الأسرة للعنوان الوطني من خلال زيارة موقع العنوان الوطني واختيار إضافة فرد جديد، يجب عليك إدخال اسم الشخص الآخر ورقم الهوية الخاصة به فقط وينطبق هذا على الزوجة أو أي فرد آخر.

إن كان لديكم أي استفسارات حول كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.