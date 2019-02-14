باقات زين للانترنت مسبقة الدفع من أكثر ما يهم المواطن السعودي وكذلك المقيم، شبكة زين هي الشبكة الرئيسية لخدمات الهاتف المحمول داخل المملكة العربية السعودية، تعرض زين في الفترة الأخيرة العديد من الباقات مسبقة الدفع، سوف نعرضها لحضراتكم الآن ويمكنكم اختيار الباقي المناسبة لكم وتفعيلها على الهاتف الخاص بكم، وحول باقات زين للانترنت مسبقة الدفع موضوعنا اليوم.

باقات زين للانترنت مسبقة الدفع

اليكم بالتفصيل باقات زين للانترنت مسبقة الدفع وهي:

باقة 50 ميجابايت، تحتاج إلى 1.5 ريال للشحن، وصالحة لمدة يوم واحد، ولتفعيل الباقة عليكم إرسال D50 إلى رقم 959.

باقة 500 ميجابايت، تحتاج إلى 12 ريال للشحن، صالحة لمدة أسبوع واحد، وللتفعيل عليكم إرسال D500 إلى رقم 959.

باقة واحد جيجابايت، تحتاج إلى 30 ريال للشحن، صالحة لمدة شهر واحد، وللتفعيل يتم إرسال D1000 إلى 959.

باقة 2 جيجابايت، تحتاج إلى 50 ريال للشحن، وصالحة لمدة شهر واحد، للتفعيل D2000 على رقم 959.

باقة 10 جيجابايت، تحتاج إلى 165 ريال للشحن، صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وللتفعيل يتم إرسال 10GB، على رقم 959.

باقات زين للانترنت شريحة بيانات

تعرض زين أيضا باقات شريحة بيانات، وهذه الباقات تتمثل في الآتي:

باقة 100 جيجابايت صالحة لمدة شهر واحد، وسعرها 160 ريال.

ياقة 150 جيجابايت صالحة لمدة شهر واحد، وسعرها 225 ريال.

باقات زين للانترنت اللامحدود

هناك عدد من الباقات اللامحدودة المقدمة من زين، هذه الباقات هي:

باقة غير محدودة صالحة لشهر واحد، وسعرها 325 ريال.

جميع الأسعار المختلفة الخاصة بباقات زين لا تشمل الضريبة الموضوعة للقيمة المضافة والمقدر لها 5%، وعند القيام بالشحن يتم خصم الضريبة، وهناك شروط وأحكام لجميع الباقات يمكنكم الاطلاع عليها قبل الاشتراك في أي من الباقات المختلفة.

والجدير بالذكر أن الباقة يتم تجديدها بشكل تلقائي بعد الانتهاء من المدة المحددة لها شرط توافر القيمة الخاصة بها، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول باقات زين للانترنت وإن كان لديكم اي استفسارات فاتركوها لنا في التعليقات .