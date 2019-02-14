شكرا لقرائتكم خبر عن الشوا: «الصندوق السعودي» يقوم بعمل بالغ الأهمية لإعادة إعمار غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أن ما يقوم به الصندوق السعودي للتنمية من عمليات إعادة للإعمار في القطاع هو أمر بالغ الأهمية ومحل تقدير من أبناء الشعب الفلسطيني، وبخاصة ممن فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي عام 2014 وما قبله، ويحتاجون للمساعدة في مسألة المأوي.

وأوضح أن هناك أُسراً لا تزال تفترش السماء في القطاع، مشيراً إلى أن يوجد في غزة 1600 أسرة لازالت تنتظر إعادة بناء منازلها، لافتاً إلى أن الخطوة السعودية بالتوقيع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتخصيص مبلغ 10 مليون دولار هي خطوة ستساهم في إعادة إعمار عدد كبير من المنازل التي انتظرت أكثر من 4 سنوات حتى يتم إعادة بناءها، وإيجاد المأوى المناسب والكريم لمن فقدوا منازلهم في ظل بطئ عملية الإعمار بشكل كبير.

وذكر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، خلال لقاء على فضائية الغد، أن الصندوق يستهدف قطاعات البنى التحتية في القطاع وهو أمر بالغ الأهمية، مناشداً الأشقاء العرب الاستمرار في دعم البنى التحتية في القطاع.