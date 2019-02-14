شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٠ وافدين يُديرون معمل ذهب في شقة سكنية بالخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

ضبط مفتشو مكتب العمل في محافظة الخبر عمالة وافدة مخالفة لأنظمة العمل والإقامة تُمارس تصنيع المشغولات الذهبية بطريقة غير مصرح بها، حيث تم الوقوف بمشاركة شرطة وبلدية محافظة الخبر على شقة سكنية في الخبر الشمالية تم تحويلها إلى معمل لتصنيع المشغولات الذهبية.

واتضح أنه يُدير هذا المعمل عدد من العمالة الوافدة التي قامت بتشغيل الشقة ووضع كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج العمارة السكنية، حيث تم ضبط ١٠ مخالفين بينهم ٣ وافدين تم التحقيق معهم من إدارة التفتيش في مكتب عمل الخبر، وإحالتهم لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات الترحيل.

وذكر مدير مكتب العمل آل بن علي، أن هذه الاجراءات تأتي ضمن حملات وطن بلا مخالف لتتبع مخالفي نظام العمل والإقامة.

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