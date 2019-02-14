أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف "حمدي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعبر أمير منطقة جازان عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.