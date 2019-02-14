السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:05 مساءً, 14 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، أصحاب السمو والسعادة سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وهنأ معالي وزير الخارجية، السفراء على الثقة الملكية الغالية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب السفراء المعينون عن تقديرهم للثقة الملكية الكريمة، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد ليكونوا عند حسن ظن القيادة في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.



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