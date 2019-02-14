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تطعيم 237 ألف ضد شلل الأطفال بجدة

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بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال " الجرعة الثانية " حتى اليوم الخامس من انطلاقتها , 237393 طفلاً , يمثلون نسبة 99.34 % ، من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم في مدينة جدة البالغ عددهم 238980 طفلاً.

أوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة ، بمحافظة جدة ، رئيس اللجنة التنفيذية للحملة ، الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي , داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة , التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم .


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