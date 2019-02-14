شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 237 ألف ضد شلل الأطفال بجدة والان نبدء بالتفاصيل
أوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة ، بمحافظة جدة ، رئيس اللجنة التنفيذية للحملة ، الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي , داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة , التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم .
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