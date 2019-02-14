الان تتابع الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 9 مناطق غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة 2019/02/15 في المملكة، قائلة إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية”.

وشملت التوقعات، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.