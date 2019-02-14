بالفيديو صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة يثير الكثير من التساؤلات داخل المملكة...

أثار قيام ولي العهد السعودي بالصعود إلى سطح الكعبة، الكثير من التساؤلات بين الشعب السعودي، وذلك بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر واليوتيوب والفيس بوك، فيديو يظهر فيه محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية فوق سطح الكعبة، وسط حراسة وتعزيزات أمنية مكثفة.

واختلف المواطنون في المملكة بين مؤيد ومعارض بين مرحب بصعود محمد بن سلمان إلى سطح الكعبة وبين آخرون يرون أن هذا الفعل غريب، وأن هناك أهداف خفية وراء هذا الأمر.

أما الفريق الذي يرى أن هذا أمر عادي فهو الفريق الذي يقول أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شارك في غسل الكعبة ومسحها وصعد إلى سطح الكعبة وهو أمر عادي جدا وقد سبقه الكثير من السعوديين من المبلطين والبنائين وغيرهم “ليه الناس مكبرة الموضوع وهو على مر التاريخ الناس طلعت فوق الكعبة عادي ابسط موضوع تبليط وأعمال البناء تمت أزاي من غير الصعود على سطحها”

ويقول أصحاب هذا الرأي أيضا “محمد بن سلمان ظهر فوق الكعبة وذهب وتفقد الحرم و راح يعمل بمشيئة الله توسعة للحرم المكي تقدر ب ۱۰۰ مليار دولار ما حد راح يدفعها غير السعودية والمملكة العربية السعودية والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان و الشعب السعودي داعسين على كل حاقد وكل من ‘ أراد السوء لهذا البلد”

بينما يذهب الفريق المعارض إلى أن الصعود فوق سطح الكعبة أمر لم يحدث من قبل ولم يقم به شخص منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بلال بالآذان فوق سطح الكعبة فصعد بلال، وان صعود محمد بن سلمان هو انتهاك لحرمة الكعبة وانتهاك لحرمة وقدسية المكان، وأن الرسالة التي يريد محمد بن سلمان أن يوصلها إلى العالم كله هو انه أعلى من أي شي.