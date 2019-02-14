شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: استقرار الوضع الصحي بشأن «أنفلونزا الخيول الموسمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقرار الوضع الصحي العام فيما يتعلق بإنفلونزا الخيول الموسمية.

وبيَّنت الوزارة عدم صحة الشائعات والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، مشددة على استقرار الوضع بعد ظهور حالات محدودة خلال الفترة الماضية والتي تعاملت معها الفرق البيطرية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا تحسباً لأي طارئ.

وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتور إبراهيم قاسم: «إن الوضع الصحي للفصيلة الخيلية مطمئن جداً، بعد تلقي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفسية (كحة، إفرازات أنفية) في الخيل، وعلى الفور باشرت الفرق الفنية تقصى الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وجرى سحب عينات من الخيل التي تعاني من الأعراض وإرسالها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض».

وأوضح قاسم، أن نتائج الفحص أظهرت إيجابية عدد قليل من العينات لمرض «أنفلونزا الخيل»، مبيناً أنه مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، وأن «أنفلونزا الخيل» ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر، مؤكداً قيام الوزارة باتخاذ التدابير الصحية كافة.

ودعا القاسم ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا، مشيراً إلى أنه في حالات ظهور أعراض مرضية يمكن استخدام مضادات الالتهابات غير الاسترودية، والمضادات الحيوية لتجنب العدوى الثانوية، مع استخدام الفيتامينات وخاصة فيتامين سي.