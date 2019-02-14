- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين حديثاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الخميس)، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وهنأ وزير الخارجية، السفراء على الثقة الملكية الغالية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين.
وأعرب السفراء المعينون عن تقديرهم للثقة الملكية الكريمة، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد ليكونوا عند حسن ظن القيادة في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صور
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين حديثاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.