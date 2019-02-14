شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين حديثاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الخميس)، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وهنأ وزير الخارجية، السفراء على الثقة الملكية الغالية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب السفراء المعينون عن تقديرهم للثقة الملكية الكريمة، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد ليكونوا عند حسن ظن القيادة في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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