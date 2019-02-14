السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ؤ وذكر الباحثون أن التجارب التي أجريت على الفئران أوضحت بطءا في عملية السمع حال إزالتهم لهذا الجين وبشكل ملحوظ. ووجدوا حدوث اختلال طفيف في تنظيم (Tonotopic)، والذي يعرف بمواقع حفظ الأصوات في الدماغ، وقارنوا سماع الأصوات نفسها وتأثيرها على الأذن اليسرى واليمنى، ووجدوا بينهما اختلافات كبيرة، إذ يعد ذلك دليلا دامغا على أهمية هذا الجين على وظائف السمع.



كانت هذه تفاصيل خبر علماء يكشفون عن جينات مهمة لعملية السمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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