الضحك يساعد في جراحة الدماغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اكتشف علماء الأعصاب مسارا بؤريا في الدماغ يؤدي إلى الضحك ويتبعه شعور بالهدوء والسعادة عندما يحفز كهربائيا، وذلك بحسب موقع ساينس دايلي. فحتى أثناء جراحة الدماغ مع اليقضة لوحظت آثار التحفيز في مريض صرع كان يخضع للمراقبة التشخصية للمرض. وهذه التأثيرات سخرت لمساعدة المريض على إكمال عملية جراحة منفصلة في الدماغ بعد يومين. وتم تأكيد هذه النتيجه على مرضى آخرين.



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