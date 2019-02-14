المجلس الأعلى يوافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها، وذلك خلال اجتماعه الـ 12 في دورته الثالثة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة.

وأفاد بأن المجلس وافق على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم، مبينا أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة للتقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وبين الدكتور الفهيد أن المجلس اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، مقدما شكره للقيادة على ما توليه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام، سائلا المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.