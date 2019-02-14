18 ميدالية لأخضر المبارزة في العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أنهى المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية للناشئين والشباب للمبارزة التي أقيمت في دولة الكويت، بحصوله على 18 ميدالية «3 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية»، محتلا المركز الثالث في الترتيب العام، حيث حقق المنتخب السعودي في المواجهة النهائية، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح المبارزة «ابيه» للناشئين بعد تغلبه على المنتخب الكويتي 44 / 45، وأضاف الأخضر السعودي الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة للشباب، فيما حصل المنتخب السعودي للسيدات الميدالية البرونزية في سلاح المبارزة «الأبيه».



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