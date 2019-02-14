تدريب طلاب الباحة على اختبار القدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس برنامجا لتدريب 450 طالبا من طلاب الثاني والثالث الثانوي على اختبار القدرات بشقيه اللفظي والكمي. وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني: إن المشروع يهدف إلى تحقيق التهيئة التربوية والإرشادية لطلاب المرحلة الثانوية قبل دخول الاختبار، والرفع من مستواهم في اختبارات القدرات، وتضييق الفجوة بين اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار الثانوية العامة.



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