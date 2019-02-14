جامعة نورة تنظم مؤتمرا لتعزيز التواصل مع جهات التوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الطب البشري الأربعاء المقبل مؤتمر يوم المهنة الطبي العاشر، بالتزامن مع الاجتماع الـ41 للجنة عمداء كليات الطب في المملكة، وذلك بمقر مركز المؤتمرات بالجامعة.

ويستهدف المؤتمر طلاب وطالبات الطب والكليات الصحية في المملكة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في رسم خارطة طريق المستقبل المهني، وتعمل على فتح وتعزيز مجال التواصل مع جهات التوظيف والتدريب المختلفة.

وأوضحت عميدة كلية الطب البشري الدكتورة نورة الزامل، أن المؤتمر يتميز بمشاركة نخبة من المتحدثين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة ووزارة التعليم، إضافة إلى القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

واستعرضت الزامل بعضا من ورش العمل العلمية التي ستقام قبل المؤتمر في مركز المحاكاة وتنمية المهارات بالجامعة، بهدف تعزيز المهارات السريرية واستخدام أحدث الأجهزة والدمى الطبية للتعليم بالمحاكاة، منها: تعليم أساسيات الخياطة وتعليم أساسيات فن المولاج الطبي وتعليم أساسيات تشغيل المانيكان.

وأشارت الزامل إلى أهمية المناقشات والموضوعات التي ستطرح خلال المؤتمر من قبل المتحدثين وذوي الاختصاص والمتميزين، مثل: الفرص والتحديات للقبول في الزمالات الطبية، والتميز الوطني في التدريب الصحي.

يذكر أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 15 ساعة تدريبية، مما سيشجع عددا من الطلاب والطالبات على الحضور والاستفادة من البرنامج عن طريق التسجيل على الرابط:

https://www.medicalcareerday.com.