، فرنسا.. "اختفاء" سيارة نقل أموال وبها 3 ملايين يورو ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصيب رجلان ينقلان النقود في فرنسا بالصدمة، بعدما لم يجدا سيارة نقل النقود ولا زميلهما الذي كان فيها.
وكان فريق من شركة لوميس الأمنية والمكون من 3 أفراد ينقل مبلغًا من المال إلى فرع شركة "ويسترن يونيون" في أطراف باريس.
ودخل اثنان منهم إلى الشركة، وعندما عادا وجدا أن السيارة وزميلهما قد "اختفيا"، وعُثر على السيارة لاحقًا في مكان قريب وكانت خالية من السائق والـ3.4 مليون يورو التي كانت فيها، طبقاً لـ"بي بي سي" العربي.
وتلقّت الشرطة معلومات عن وجود السائق في شقة في مدينة (أمنيا)، وخلال المداهمة حاول المشتبه به الهرب من نافذة وهو يحمل حقائب فيها أوراق نقدية، حسب وسائل إعلام فرنسية، لكن في النهاية أُلقي القبض عليه.
وألقت السلطات القبض على 3 أشخاص آخرين واستعادت مبلغًا كبيرًا من المال، ولكن لا تزال الشرطة تبحث عن باقي المبلغ الذي يقدّر بمليون ونصف المليون يورو.
فرنسا.. "اختفاء" سيارة نقل أموال وبها 3 ملايين يوروصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
أصيب رجلان ينقلان النقود في فرنسا بالصدمة، بعدما لم يجدا سيارة نقل النقود ولا زميلهما الذي كان فيها.
وكان فريق من شركة لوميس الأمنية والمكون من 3 أفراد ينقل مبلغًا من المال إلى فرع شركة "ويسترن يونيون" في أطراف باريس.
ودخل اثنان منهم إلى الشركة، وعندما عادا وجدا أن السيارة وزميلهما قد "اختفيا"، وعُثر على السيارة لاحقًا في مكان قريب وكانت خالية من السائق والـ3.4 مليون يورو التي كانت فيها، طبقاً لـ"بي بي سي" العربي.
وتلقّت الشرطة معلومات عن وجود السائق في شقة في مدينة (أمنيا)، وخلال المداهمة حاول المشتبه به الهرب من نافذة وهو يحمل حقائب فيها أوراق نقدية، حسب وسائل إعلام فرنسية، لكن في النهاية أُلقي القبض عليه.
وألقت السلطات القبض على 3 أشخاص آخرين واستعادت مبلغًا كبيرًا من المال، ولكن لا تزال الشرطة تبحث عن باقي المبلغ الذي يقدّر بمليون ونصف المليون يورو.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
07:48 PM
أصيب رجلان ينقلان النقود في فرنسا بالصدمة، بعدما لم يجدا سيارة نقل النقود ولا زميلهما الذي كان فيها.
وكان فريق من شركة لوميس الأمنية والمكون من 3 أفراد ينقل مبلغًا من المال إلى فرع شركة "ويسترن يونيون" في أطراف باريس.
ودخل اثنان منهم إلى الشركة، وعندما عادا وجدا أن السيارة وزميلهما قد "اختفيا"، وعُثر على السيارة لاحقًا في مكان قريب وكانت خالية من السائق والـ3.4 مليون يورو التي كانت فيها، طبقاً لـ"بي بي سي" العربي.
وتلقّت الشرطة معلومات عن وجود السائق في شقة في مدينة (أمنيا)، وخلال المداهمة حاول المشتبه به الهرب من نافذة وهو يحمل حقائب فيها أوراق نقدية، حسب وسائل إعلام فرنسية، لكن في النهاية أُلقي القبض عليه.
وألقت السلطات القبض على 3 أشخاص آخرين واستعادت مبلغًا كبيرًا من المال، ولكن لا تزال الشرطة تبحث عن باقي المبلغ الذي يقدّر بمليون ونصف المليون يورو.
، فرنسا.. "اختفاء" سيارة نقل أموال وبها 3 ملايين يورو ،
المصدر : الخليج 365
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