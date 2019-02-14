، شاهد بالصور.. أغرب حوادث "السياح المتهورين" بسياراتهم في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - حوادث بالجملة تقع في الدول السياحية

يختار العديد من السياح والزائرين في العالم إيجار سيارة في البلاد المتوجهين إليها لزيادة مساحة التمتع بالمناظر الطبيعية أو لمزيد من الحرية والراحة في السير وللبعد عن زحام المواصلات العامة من مترو وقطارات .

ولكن الجانب السيئ وغير المتوقع هو تلك الحوادث التي يقع فيها العديد من السياح ربما، لأن الكثير منهم لا يعلم قوانين الدولة التي يستأجر فيها السيارة أو للإرهاق، وربما تقع أغلب الحوادث بسبب القيادة بسرعة زائدة ومشاكل في رصف الطرق.

ويلتقط العديد من السياح صور سياراتهم بعد وقوع هذه الحوادث الغريبة والعجيبة، والتي تدل على أنهم لم يدركوا المخاطر التي كانت ستحدث، بعضهم أوقع سيارته في حوض حمام السباحة والآخر في بلغاريا دخل موالاً تجارياً، وفي أمريكا صعد فوق الأسوار، وفي الصين كان بين سورين، وكرواتيا تحت ماء البحر.