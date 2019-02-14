محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، قرارات تمديد تكليف مساعدي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة، ومديري المستشفيات، على النحو التالي: - مساعد مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية، محمد علي السريحي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية، عادل محمد الغامدي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير، بلقاسم محمد الفقيه. - مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة، د. أحمد مديني العمري. - مساعد مدير الشؤون الصحية للإمداد، مدني أحمد العمري. - مساعد مدير الشؤون الصحية لتقنية المعلومات، حسن أحمد آل حسين. - مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة، إبراهيم عيسى الحازمي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية، م. نافع مهدلي الحارثي. - مدير مستشفى ثريبان، عبدالهادي عبدالله القرني. - مدير مستشفى نمرة، حسين علي المنتشري. "مطير" يمدد تكليف مساعدي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة سلطان السهيمي الخليج 365 2019-02-14 أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، قرارات تمديد تكليف مساعدي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة، ومديري المستشفيات، على النحو التالي: - مساعد مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية، محمد علي السريحي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية، عادل محمد الغامدي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير، بلقاسم محمد الفقيه. - مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة، د. أحمد مديني العمري. - مساعد مدير الشؤون الصحية للإمداد، مدني أحمد العمري. - مساعد مدير الشؤون الصحية لتقنية المعلومات، حسن أحمد آل حسين. - مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة، إبراهيم عيسى الحازمي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية، م. نافع مهدلي الحارثي. - مدير مستشفى ثريبان، عبدالهادي عبدالله القرني. - مدير مستشفى نمرة، حسين علي المنتشري. 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 07:31 PM أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، قرارات تمديد تكليف مساعدي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة، ومديري المستشفيات، على النحو التالي: - مساعد مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية، محمد علي السريحي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية، عادل محمد الغامدي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير، بلقاسم محمد الفقيه. - مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة، د. أحمد مديني العمري. - مساعد مدير الشؤون الصحية للإمداد، مدني أحمد العمري. - مساعد مدير الشؤون الصحية لتقنية المعلومات، حسن أحمد آل حسين. - مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة، إبراهيم عيسى الحازمي. - مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية، م. نافع مهدلي الحارثي. - مدير مستشفى ثريبان، عبدالهادي عبدالله القرني. - مدير مستشفى نمرة، حسين علي المنتشري. ، "مطير" يمدد تكليف مساعدي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة ،

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