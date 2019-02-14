، "ولاء المستادي" أول سعودية في تحليل السياسة العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت اسمها مع المبدعات في كل العلوم

دوّنت الأكاديمية السعودية الدكتورة ولاء المستادي، اسمها في سجلات المبدعات، بعد حصولها على درجة الدكتوراه في تحليل السياسة العامة، كأول سعودية تنال هذه الدرجة العلمية من جامعة "سانت لويس" بأمريكا، بقسم تحليل السياسات العامة والإدارية.

وفسّرت الدكتورة ولاء عبد الله المستادي، التي تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الإدارة العامة، اختيارها هذا التخصص بالقول: "إن تحليل السياسات العامة من فروع الإدارة العامة وأحد تخصصاتها الدقيقة، واخترته بعدما جذب اهتمامي عند دراسته كمادة من مواد خطة ماجستير الإدارة العامة، وهو من التخصصات المتطورة بسرعة، ولقي اهتمامًا بالغًا من المختصين في علم الإدارة والعلوم السياسية كحقل علمي نادر".

وتابعت: "يوجد فرق بين الإدارة العامة والسياسة العامة: السياسة العامة ببساطة هي الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تضعها الأجهزة الحكومية لحل مشكلة معينة في المجتمع، وهو تخصص يجمع بين عدة مجالات كالاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية".

وقالت: "دور محلل السياسات العامة الوصول إلى أفضل البدائل المتاحة لحل المشاكل والقضايا في المجتمع، في حين أن الإدارة العامة يقع على عاتقها تنفيذ هذه السياسات والقوانين وتحويلها إلى نتائج واقعية".

وأضافت: "بالإضافة للوظائف الأكاديمية يمكن لخريجي هذا التخصص العمل في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الربحية، مراكز الأبحاث والاستشارات".

واختتمت مؤكدة دور المرأة السعودية ودعم القيادة لها؛ بالقول: "الآونة الأخيرة وجدنا مشاركة قوية للمرأة السعودية في العملية السياسية والإدارية؛ حيث تقلدت المناصب المهمة والفعالة في الدولة وأثبتت جدارتها في المجالات التي دخلت إليها".