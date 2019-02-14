، "تحفيظ الأفلاج" تحتفي بطفلة حفظت كتاب الله كاملًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبلغ أحد عشر عامًا

احتفت جمعية تحفيظ القرآن الخيرية بمحافظة الأفلاج، الأسبوع الحالي، بطفلة حفظت القرآن كاملاً وهي لا تزال تدرس بالصف السادس الابتدائي.

وكانت دار البيان التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، احتفت الأسبوع بطفلة تبلغ أحد عشر عامًا حفظت القرآن الكريم كاملًا.

أقيم حفل بهذه المناسبة حضرته مديرة الدار والمعلمات ووالدة الطالبة وأخواتها ومشرفات بالقسم النسائي.

وفي شأن ذات صلة، حظيت حملة "اكفلني ولك مثل أجري"، التي أطلقتها جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، بتفاعل وتبرع الكثير من الأهالي والأصدقاء في قروبات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كفالة 57 حلقة من أصل 114 لحفظ كتاب الله، يدرس بها نحو ألفَيْ طالب وطالبة، ولا تزال الجمعية تنتظر تفاعل أهل الخير في كفالة الحلقات المتبقية.